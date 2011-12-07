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С начала года мошенники украли более полмиллиарда рублей у жителей Татарстана

Многие преступники находились за пределами республики.

С начала года мошенники украли более 500 млн рублей у жителей Татарстана. Об этом на пресс-конференции сообщила врио заместителя начальника ГСУ МВД по Татарстану Марина Шнитенкова.

«Причиненный за 2021 год общий ущерб по раскрытым и не раскрытым преступлениям составляет более 500 миллионов рублей», — сказала Шнитенкова.

При этом часть потерянных средств удалось возместить. Так, например, житель республики смог вернуть более 18 млн рублей.

Подобные преступления не привязаны к конкретному региону. Очень часто злоумышленники, орудующие в Татарстане, проживают далеко за его пределами, подчеркнула Шнитенкова.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что пенсионерка столицы Татарстана перевела мошенникам 800 тыс. рублей, которые копила в течение 15ти лет.

КВ
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