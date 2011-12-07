В Казани пенсионерка перевела мошенникам 800 тысяч рублей, которые копила 15 лет

В Казани пенсионерка перевела на счета мошенников средства, которые копила 15 лет. Женщина перевела в общей сумме 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Казани.

14 августа женщине позвонила девушка, представившись сотрудницей банка. На том конце провода пенсионерка услышала, что с ее банковской карты сейчас производится снятие денег. Сначала женщина не поверила, но мошенники не собирались сдаваться. Позже ей позвонил уже другой человек, представившись сотрудником службы безопасности банка. По его словам, дело принимает серьезный оборот, поэтому для содействия расследованию ей необходимо поговорить с сотрудником правоохранительных органов.

Как только ей позвонил третий участник мошеннической схемы, представившись полицейским, все сомнения у женщины отпали. Он попросил ее снять деньги и перевести на указанные счета, чтобы предотвратить действия мошенников. Женщина перевела 400 тыс. рублей.

Еще 400 тыс. рублей женщина перевела на вымышленные «резервные безопасные счета». После внесения всех денег мошенник сказал, что на ее мобильный телефон придет СМС-сообщение с адресом банка, где будут находиться деньги. Это был последний разговор со злоумышленниками, до того как они исчезли вместе с деньгами пенсионерки.

Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. В отделе полиции «Танкодром» 19 августа было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что жительница Казани перевела на счета мошенников 290 тыс. рублей.