Татарстан стал лидером среди регионов РФ в проекте «Сохранение лесов»

Татарстан превысил плановый показатель 2024 года по сохранению лесов. Республика перевыполнила план на 110%, заявил замминистра природных ресурсов и экологии РФ — руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко во время Всероссийской акции «Сохраним лес».

«По федеральному проекту "Сохранение лесов", руководителем которого я являюсь, есть ключевой показатель — мы должны к 2024 году подойти к 100% выбытия и воспроизводства лесов. В Татарстане благодаря участию в мероприятиях по лесовосстановлению и недопущению пожаров на землях лесного фонда превышен этот показатель уже сейчас. При плановом показателе 70% уже сейчас республика достигла 180%», — рассказал спикер.

Он также отметил, что за 11 лет в Татарстане не происходило ни одного лесного пожара, что уменьшило площадь погибшего от огня леса в семь раз.

В Татарстане каждый год фиксируется увеличение территорий, покрытых лесом. Если так будет продолжаться и дальше, республику можно будет относить не к мало-залесной территории, а густо населенной лесами, заметил Аноприенко.

Напомним, за 10 лет в Татарстане высадили 25 млн саженцев на площади более 6,5 тыс. га. Работы велись в рамках республиканского проекта «Сохранение лесов РТ» национального проекта «Экология».