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Матыцин: Татарстан сможет провести специальную Олимпиаду на высоком уровне

Министр отметил, что опыт Татарстана в организации международных спортивных соревнований «достоин самой высокой оценки».

Глава Минспорта РФ Олег Матыцин выразил свою уверенность по организации проведения Всемирной зимней специальной Олимпиады в Казани в 2022 году.

На заседании оргкомитета по подготовке и проведению Олимпиады министр отметил, что опыт Татарстана в организации международных спортивных соревнований «достоин самой высокой оценки». А потому добавил, что не испытывает никаких сомнений, что «мероприятие пройдет на самом высоком уровне как с точки зрения гостеприимства, так и международных стандартов».

Отмечается, что на данный момент идет формирование и утверждение состава федерального организационного форума. 

КВ
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