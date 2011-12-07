Александр Малькевич: Предварительное голосование – серьёзный вызов для опытных политиков

Свою оценку предварительному голосованию «Единой России» в России и в Татарстане дал руководитель рабочей группы общественной палаты РФ по контролю за электронным дистанционным голосованием Александр Малькевич.

По его словам, предварительное голосование – это сильный и серьёзный вызов для опытных политиков, что стимулирует их осваивать новые форматы и принципы работы.

Также он отметил, что молодому поколению кандидатов, которых в этом году почти треть, тоже есть чему научиться: молодёжи крайне будет полезно освоение структурирования работы, навыки общения с людьми, публичные выступления и тд.

Малькевич выразил своё мнение и по поводу процедуры голосования: «Процедура для желающих проголосовать максимально открыта, проста, удобна. Это удобство, сервис. И для кандидатов в общем-то тоже удобно: кроме сбора документов, для участия нужно снять и опубликовать 2 видеоролика: представление себя и представление программы. Все максимально комфортно, в условно заочной форме, все несложно».

Ранее «Казанские ведомости» писали, что с 24 по 30 мая в Татарстане открыто онлайн-голосование за кандидатов в Госдуму от «Единой России». Финальный день в офлайн-режиме голосования назначен 30 мая. Принять участие в голосовании может любой житель республики.