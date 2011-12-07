В Татарстане реализуют 13 новых проектов в исторических поселениях Казани, Мамадыша и Свияжска

Участники Межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях во главе с Президент РТ Рустамом Миннихановым провели заседание, по итогам которого было одобрено 13 проектов строительства в исторических поселениях Казани, Мамадыша и Свияжска, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Сообщается, что к участию в обсуждении проектов были приглашены главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина, главный архитектор Свияжского музея-заповедника Павел Тиянев и представитель исполкома Мамадышского района Ринат Хазиев.

На заседании велась были одобрены такие проекты Казани, как административное здание по ул. Назарбаева, 37; жилой дом по ул. Большая, 62; индивидуальный жилой дом по ул. Пехотная, 9 и др.

Все объекты находятся в разных статусах эксплуатации, некоторые и вовсе нежилые. Также были одобрены концепции развития казанских участков завода «Сантехприбор» и одного квартала.

Президент РТ предложить выехать на предполагаемое место строительства фудмолла на территории Колхозного рынка, которое ранее было отклонено.

Также на заседании обсудили и одобрили проект на территории Свияжска — жилое помещение по улице Александровская в центре острова. Объект должен быть построен из натуральных материалов, а на первом этаже дома планируется открыть магазин для туристов.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в мэрии одобрили 9 новых проектов строительства в Казани.