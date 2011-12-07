В РТ займутся изучением коллективного иммунитета к коронавирусу

Об этом сообщила замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

- На данный момент проделана огромная подготовительная работа. Всего будет 7 возрастных групп. 1-я группа: от одного года до 17 лет - это дети. И далее 6 возрастных групп: 18 - 29 лет, 30 - 39 лет, 40 - 49 лет, 50 - 59 лет, 60 - 69 лет и 70 и старше. В каждую категорию войдут примерно 410 человек, - пояснила чиновница.

К исследованию привлекут жителей всех районов и крупных городов РТ. Количество человек, представляющих то или иное поселение, напрямую зависит от численности местных жителей. Например, будет отобрано примерно 900 казанцев и порядка 14 жителей Агрызского района. Подбирать тестируемых планируется рандомным способом.

- Будет осуществлена совершенно случайная выборка граждан. Каждая медицинская организация ведет учет прикрепления лиц, застрахованных по ОМС. Компьютерная программа случайным образом отберет пациентов, которые подходят для исследования. И, соответственно, данных людей пригласят на тестирование, - рассказала Авдонина.

Взятие крови будет проводиться в Центре гигиены и эпидемиологии РТ. Участникам предстоит самостоятельно сделать выбор, какую именно кровь они сдадут: капиллярную или венозную.

Пройти тест cмогут здоровые граждане независимо от того, переболели они коронавирусом или нет. Исключение составят только пациенты, находящиеся на лечении с COVID-19, а также люди, вступавшие с ними в контакт.

Отбор испытуемых пройдет с 26 по 30 июня. Датой окончания самих исследований выбрано 10 июля.

- До 1 августа мы сделаем общие выводы, - заявила Алдонина. - Далее поговорим о необходимости проведения 2-го и 3-го этапов исследований. Возможно, рассмотрим отдельные социальные группы.

Кстати

Всего в России определено 22 субъекта для эксперимента по изучению коллективного иммунитета.