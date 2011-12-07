Ещё десяти заведениям в Татарстане разрешили работать в ночное время

Роспотребнадзор РТ разрешил работать в ночную смену ещё десяти заведениям республики после того, как вакцинировались все сотрудники, сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина ИА «Татар-информ».

По её словам, всего было подано 22 заявления, но только десяти из них было разрешено работать в ночную смену.

Показатели, представленные управлением Роспотребнадзора РТ говорят, что в Зеленодольске отнеслись серьёзнее всего к просьбам обезопасить себя и население: там в ночное время открылись пять заведений, все сотрудники из которых привиты. В Казани таких заведений два, на Высокой Горе, Азнакаево и Заинске – по одному.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что Роспотребнадзор РТ разрешил работать ночью девяти заведениям РТ.