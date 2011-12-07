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Президент РТ: В республике растёт число желающих привиться от коронавируса

При этом Минниханов отметил, что в Татарстане растёт число заболевших.

Президент РТ Рустам Минниханов заявил, что в Татарстане возросло число желающих сделать прививку от COVID-19. Также он обратил внимание на то, что число заболевших продолжает увеличиваться, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Минниханов считает, что сфера здравоохранения в республике готова к новым вызовам. Также он напомнил, что защититься от коронавируса можно лишь двумя способами: строго соблюдать действующие противоэпидемические меры и вакцинацинироваться.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что по словам заместителя руководителя Роспотребнадзора, сейчас в республике сдерживаемая ситуация.

КВ
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