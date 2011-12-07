В Набережных Челнах представили новый спортивный «Камаз»

В Набережный Челнах провели презентацию нового спортивного «Камаза» семейства К5, сообщается на портале Правительства РТ.

Сообщается, что на презентации присутствовали Премьер-министру РТ Алексей Песошин, гендиректор «Ростеха», председатель Совета директоров КАМАЗа Сергей Чемезов, гендиректор компании Сергей Когогин и др.

По словам Когогина, новый «Камаз» - это общий показатель развития компании и всей команды в целом.

Известно, что после мероприятия новый грузовик отправили на ралли-рейда «Шелковый путь-2021». Экипаж возглавит действующий чемпион ралли «Дакар» Дмитрий Сотников.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение направить на развитие «КАМАЗа» дополнительные средства.