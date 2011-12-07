Садоводов, разрушивших бобровые плотины в Татарстане, оштрафовали

В Татарстане привлекли к административной ответственности садоводов Тукаевского района, которые разрушили две бобровые плотины. Проверка по факту нарушения природной среды была проведена Госкомитетом РТ по биологическим ресурсам, сообщает Госкомитет РТ.

«По данному факту виновное лицо в разрушении бобровых плотин привлечено к административной ответственности по ст. 8.33 КоАП РФ (нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира)», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что местные дачники из-за недостатка воды в этом году начали разрушать плотины бобров, решив, что в этом виноваты животные. Первыми, к кому обратились очевидцы, была «Народная инициатива». Представители движения направили информацию о действиях дачников в Госкомитет РТ по биологическим ресурсам.