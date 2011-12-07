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В Курбан-байрам нуждающимся семьям в РТ было передано больше 27 тонн мяса

Всего в республике было организовано 51 место для жертвоприношений.

В ДУМ РТ подвел итоги проведения Курбан-байрама в Татарстане в 2021 году. 27,4 тоннами мяса передали в 2542 казанские малообеспеченные семьи и 13 организаций, оказывающих социальные услуги. Акция «Накорми нуждающихся» была проведена Благотворительным фондом «Закят» ДУМ РТ.

В этом году по всей республике было организовано 51 место для жертвоприношений. Всего в жертву было принесено 13 417 голов скота. В черте Казани, где было организовано 16 мест для ритуалов, было принесено в жертву 5883 голов скота.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в минувший Курбан-байрам обряд жертвоприношения можно было совершить дистанционно по заказу и воспользовавшись услугой доставки на дом. Такая возможность стала доступна из-за антиковидных мер.

КВ
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