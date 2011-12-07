В селе Усады откроется детсад для умных детей

Завтра, 27 августа, в селе Усады Лаишевского района РТ состоится торжественное открытие детского сада «Умные дети». Дошкольное учреждение рассчитано на прием 240 детей. В его помещениях расположатся 14 групп, в том числе 6 групп раннего возраста — от 1,5 до 3 лет, 7 групп для детей от 3 до 7 лет, одну группу создадут из детишек разного возраста, сообщает подробности пресс-служба Министерства образования и науки Республики Татарстан. Детсад возведен по программе национального проекта «Демография».

В церемонии открытия примет участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

На первом этаже нового детсада обустроены пищеблок, кабинет врача, на втором этаже расположены 8 групповых комнат, музыкальный зал, спортзал.

Примечательная деталь — в дошкольном учреждении имеется лифт для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Как отмечают в Минобразе РТ, в День знаний, 1 сентября, в Татарстане откроются 19 современных детских садов, а до конца года — татарстанских ребят примут еще 9 новых дошкольных образовательных учреждений.

Согласно планам нацпроекта «Демография», к 2022 году в Республике Татарстан будут созданы 10 357 мест в детских садах. А до 2024 года все татарстанские дети в возрасте от полутора до трех лет будут обеспечены местами в ясельных группах.