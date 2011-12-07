«Агростартап» выделил 73 млн рублей грантов для молочного животноводства

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В Татарстане подошел к концу конкурсный отбор грантов «Агростартап», в котором приняли участие 152 участника, среди которых были организации и частные предприниматели.
Всего отобрано 60 эффективных проектов, которые уже в этом году покажут результаты в выпуске сельскохозяйственной продукции, а также откроют новые рабочие места.
Больше всего «Агростартап» выделил грантов для отрасли молочного животноводства – 73 млн рублей. В этом направлении победило 24 человека. В категории откорм КРС было отобрано 22 человека, которым выделили 66 млн рублей. Помимо основных отраслей, популярными оказались коневодство, овцеводство, выращивание зерновых культур и выведение рыб.
По словам заместителя министра Ришата Хабипова, не все достойные проекты были отобраны в конкурсе, выделяемых денег на них оказалось недостаточно.