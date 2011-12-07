При строительстве трассы М12 хотят использовать сети 5G

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При строительстве трассы М12 «Москва — Казань — Екатеринбург» планируется использовать технологию 5G. Об этом сообщил глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.
По его словам, использование этой технологии необходимо для беспилотников. Казань рассматривается как город, в котором 5G будет повсеместно применяться с точки зрения промышленной эксплуатации, добавил он.
Сейчас операторам cвязи невыгодно использовать эти сети в своих целях, что делает технологию непригодной для коммерческого применения.
Глава Минцифры РТ рассказал, что уже ведутся переговоры с отечественными производителями 5G оборудования.
Пока эта технология внедрена в казанском метро и Иннополисе.
Ранее сообщалось, что на всех станциях казанского метрополитена провели измерительные работы по радиоконтролю 5G ООО «Т2 Мобайл».