В ПФР обнародовали порядок выплаты 10 тыс. рублей пенсионерам

В Пенсионном фонде России объяснили, как получить 10 тыс. рублей пенсионерам, в фонд они могут обратиться без заявления.

Средства будут направлены лицам, данные о которых хранятся в пенсионном фонде. Если пенсионер получает две пенсии, одну из которых выплачивает пенсионный фонд, то выплата будет производится также пенсионным фондом.

Ранее сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в 10 тыс. рублей. Денежная выплата будет осуществляться в сентябре этого года.