В Татарстане запустили Телеграм-боты, которые рассказывают о спортивных объектах и секциях

В Татарстане запущены Телеграм-боты, которые покажут жителям спортивные объекты республики. Разработали ботов Республиканское агентство «Татмедиа» совместно с Министерством спорта.

Всего создано два бота: чат-бот «Спортивные секции» и бот «Спортивные объекты». Чат-бот «Спортивные секции» расскажет о том, в какие секции можно записаться в ближайшем месте, а бот «Спортивные объекты» проинформирует о различных спортивных комплексах.

Для того, чтобы воспользоваться ботом для поиска спортивных объектов, нужно перейти по ссылке https://t.me/kzn_sport_bot или найти в поиске мессенджера @kzn_sport_bot. Информацию о действующих спортивных секциях подскажет бот по ссылке https://t.me/sport_kzn_bot, его также можно найти в поиске Телеграма -@sport_kzn_bot.

Жители Татарстана уже могут воспользоваться Телеграм-ботом «Будем здоровы!», который подсказывает адреса пунктов вакцинации и дает ответы на главные вопросы о вакцинах.