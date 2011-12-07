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В «Туган Авылым» испекут рекордных размеров дучмак в честь 16-летия

Организаторы приглашают на праздник всех желающих 28 августа.

В национальном комплексе «Туган Авылым» испекут рекордных размеров дучмак — татарскую ватрушку. Угостить ею тут планируют гостей праздника, организованного в честь 16-летия комплекса

Ставить рекорд по гигантской выпечки в «Туган авылым» планируют в субботу, 28 августа. Тогда же организаторы приглашают на праздник всех желающих, сообщает ДУМ РТ.

Гостей будет ждать праздничная программа с развлекательным шоу, конкурсами для детей, мастер-классами от ремесленников и т. д. Старт праздника в 13.00. Вход бесплатный.

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