В «Туган Авылым» испекут рекордных размеров дучмак в честь 16-летия

В национальном комплексе «Туган Авылым» испекут рекордных размеров дучмак — татарскую ватрушку. Угостить ею тут планируют гостей праздника, организованного в честь 16-летия комплекса

Ставить рекорд по гигантской выпечки в «Туган авылым» планируют в субботу, 28 августа. Тогда же организаторы приглашают на праздник всех желающих, сообщает ДУМ РТ.

Гостей будет ждать праздничная программа с развлекательным шоу, конкурсами для детей, мастер-классами от ремесленников и т. д. Старт праздника в 13.00. Вход бесплатный.