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Аэропорты РТ вошли в список маршрутов, субсидируемых Росавиацией в 2021 году

В перечень вошли 17 авиамаршрутов из аэропортов «Казань» и «Бегишево».

Росавиация включила 17 маршрутов из аэропортов «Казань» и «Бегишево» в список субсидируемых, сообщает миндортранс РТ.

Так, по льготным ценам можно будет купить билет на рейсы татарстанской авиакомпании из Казани в Пермь, Нижний Новгород, Самару, Барнаул, Челябинск, Кемерово, Астрахань, Махачкалу, Волгоград, Омск, Воронеж и Ярославль. Также субсидироваться будут маршруты, выполняемые другими авиакомпаниями, — из Казани в Пермь, Нижний Новгород, Самару, Барнаул, Челябинск, Кемерово, Астрахань, Махачкалу, Волгоград, Омск, Воронеж и Ярославль.

«В перечень субсидируемых маршрутов включены направления, по которым Татарстан не принимает участие в софинансировании. В частности, рейсы из Казани в Архангельск, Калугу, Кострому, Липецк и Тюмень», — отмечается в сообщении ведомства.

КВ
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