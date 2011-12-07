Аэропорты РТ вошли в список маршрутов, субсидируемых Росавиацией в 2021 году

Росавиация включила 17 маршрутов из аэропортов «Казань» и «Бегишево» в список субсидируемых, сообщает миндортранс РТ.

Так, по льготным ценам можно будет купить билет на рейсы татарстанской авиакомпании из Казани в Пермь, Нижний Новгород, Самару, Барнаул, Челябинск, Кемерово, Астрахань, Махачкалу, Волгоград, Омск, Воронеж и Ярославль. Также субсидироваться будут маршруты, выполняемые другими авиакомпаниями, — из Казани в Пермь, Нижний Новгород, Самару, Барнаул, Челябинск, Кемерово, Астрахань, Махачкалу, Волгоград, Омск, Воронеж и Ярославль.

«В перечень субсидируемых маршрутов включены направления, по которым Татарстан не принимает участие в софинансировании. В частности, рейсы из Казани в Архангельск, Калугу, Кострому, Липецк и Тюмень», — отмечается в сообщении ведомства.