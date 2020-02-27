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В Татарстане предпенсионное переобучение могут пройти лица от 50 лет

В Елабуге 11 предприятий подали заявки в центр занятости на обучение своих работников предпенсионного возраста. В этом году на них записывают граждан от 50 лет.

В Татарстане подобные мероприятия проводятся в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в РТ в 2020 – 2022 годах проводятся мероприятия по профессиональному обучению работников предпенсионного возраста, сообщает газета «Новая Кама».

Обучение проходит за счет бюджетных средств РФ и РТ и имеет 3 направления. В ЦЗ может обратиться работодатель - юридическое лицо, работодатель государственного или муниципального учреждения, или сам гражданин, желающий пройти переобучение.

Всего в Елабуге пройдут курсы 91 человек от предприятий и 62 человека самостоятельно обратившихся в центр занятости.

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