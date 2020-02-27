Если отказался от досрочной пенсии в пользу другого родителя

Каким образом осуществляется исчисление размера пенсии родителей инвалида с детства в случае отказа от получения досрочной страховой пенсии одного родителя в пользу другого родителя?

Ф.Л.

Как пояснила заместитель начальника управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани Олеся Дьяченко, в соответствии с действующим законодательством одному из родителей инвалида с детства может быть установлена досрочная страховая пенсия. В правоприменительной практике возможны ситуации, при которых один из родителей инвалидов с детства, первым оформивший досрочную страховую пенсию, отказывается от нее получения в пользу другого родителя и переходит на страховую пенсию на общих основаниях.

Требуемый страховой стаж для назначения досрочной пенсии составляет 15 лет для женщин и 20 лет для мужчин. В этой связи при оценке пенсионных прав по состоянию на 1 января 2002 года, которая осуществляется для исчисления размера пенсии, вместо общеустановленных требований к стажу продолжительностью 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин к одному из родителей применяются сниженные на 5 лет требования к стажу. При этом сниженные стажевые требования могут учитываться при исчислении размера как досрочной страховой пенсии, так и страховой пенсии на общих основаниях (по выбору родителей).

Например, в случае перехода матери инвалида с детства с досрочной пенсии на пенсию на общих основаниях оценка ее пенсионных прав может быть осуществлена исходя из 15 лет или 20 лет требуемого стажа. В зависимости от указанного выбора родителей оценка пенсионных прав отца инвалида с детства будет осуществлена исходя из 25 лет или 20 лет соответственно.

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