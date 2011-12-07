Казанские экскурсоводы предлагают новый маршрут: «Некрополи Арского кладбища»

Для ценителей истории в Казани подготовили новую пешеходную экскурсию «Некрополи Арского кладбища». На нем расскажут о жизни выдающихся людей, похороненных там. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

По словам директора Комитета по развитию туризма Исполкома Дарьи Санниковой, этот туристический маршрут будет интересен как гостям города, так и его жителям. За пару часов пришедшие на экскурсию узнают, чем отличаются старообрядческие от православных захоронений.

Директор также отметила, что с одной стороны маршрут получился таинственным, а с другой – познавательным. На Арском кладбище можно увидеть склепы сына Иосифа Сталина – Василия Джугашвили, купцов Якова Шамова и Василия Ложкина, композитора Назиба Жиганова, ученого Николая Лобачевского и других известных людей.

«На мой взгляд, это хорошее времяпрепровождение в период пандемии коронавируса, когда развлекательные заведения еще не работают, но можно провести время с пользой», – сказала Санникова.

Сообщается, что в скором времени при входе на Арское кладбище появится карта, на которой будут отмечены места захоронения выдающихся личностей.

Ознакомиться с расписанием экскурсий можно на сайте Туристско-информационного центра и по телефону +7(800)333-03-19.