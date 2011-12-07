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На улицах Казани могут появиться электробусы

Рассказал замруководителя исполкома по транспорту Ильдар Шакиров во время прямого эфира.

В рядах общественного транспорта Казани могут появиться электробусы, сообщил замруководителя исполкома по транспорту и экономическому развитию Ильдар Шакиров во время прямого эфира.

По его словам, главная сложность в запуске электробусов в Казани состоит в стоимости комплектующих и самих автобусов. Для такого вида транспорта нужно приобрести зарядные устройства и коммуникации, а один электроавтобус стоит как три газовых автобуса — более 35 млн рублей.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казань могут доставить 40 автобусов большого класса на газомоторном топливе. Татарстан в этом году закупит 126 единиц общественного транспорта.

КВ
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