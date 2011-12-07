Самая большая делегация на KazanSummit-2021 ожидается от Турции. В неё войдут более 50 человек, сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на брифинге в Кабмине.

Она отметила, что Турция является самым главным инвестором в Татарстан, которая состоит в Организации исламского сотрудничества.

«Сегодня мы видим, что саммит, безусловно, вносит очень серьезный вклад в развитие торгово-экономического сотрудничества со странами ОИС. Но это не только заслуга одного саммита. Это большая системная работа в ходе визитов Президента Татарстана за рубеж, личных контактов с инвесторами», — подчеркнула Минуллина.

Она добавила, что сумма от турецких инвесторов, направленная в Татарстан, составила более 2 млрд долларов. Сейчас турецкие инвесторы начали вкладывать в Казань и Нижнекамск, добавила она.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что во время проведения Kazansummit-2021 пройдет 90 деловых мероприятий.