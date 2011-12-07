В Татарстане создали рабочую группу по мониторингу цен на «борщевой набор»

В Татарстане создана рабочая группа по мониторингу цен на «борщевой набор», инициатором которой стала партия «Единая Россия», сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия».

«В задачи группы входят ежедневный мониторинг цен на так называемый „борщевой набор“ — капусту, лук, картофель, морковь, свеклу — во всех районах Татарстана и выработка мер по стабилизации и снижению цен», — передается в сообщении.

В состав участников рабочей группы вошли Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, замминистра сельского хозяйства РТ Наиль Залаков, замминистра промышленности и торговли РТ Герман Лернер и др.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что рабочая группа от «Единой России» уже организовала на девяти площадках РТ первые ярмарки с овощами, входящими в «борщевой набор».