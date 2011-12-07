За год на ремонт и строительство больниц в Татарстане потратят 7,7 млрд рублей

В Татарстане на ремонт и строительство больниц за год потратят 7,7 млрд рублей, сообщил заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.

«Для проведения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, оснащению медицинским оборудованием — принято решение о финансировании из республиканского и федерального бюджетов на сумму 7 млрд 727 млн рублей», — пояснил спикер.

Он добавил, что на капитальный ремонт стационаров в республике потратят 1,7 млрд рублей. В целом работы будут вестись на 25 объектах республики, на 18 уже начался ремонт.

Начиная с 2012 года в республике выделяют 330 млн рублей на развитие медико-санитарной помощи.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани появится новый реабилитационный центр на базе казанской больницы № 7. Открытие запланировано на декабрь 2021 года.