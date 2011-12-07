На создание кластера «Алтын Дага» в РТ выделили 56 млн рублей

На создание культурно-рекреационного кластера «Алтын Дага» выделили 56 миллионов рублей. Проект одержал победу во Всероссийском конкурсе проектов формирования комфортной городской среды в номинации «Исторические поселения». Об этом сообщили в Instagram-аккаунте Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

«Алтын Дага» — это планируемая зона отдыха недалеко от Билярска, которая призвана привлечь туристов в район и создать новые рабочие места. Проект может дать толчок развитию Билярска.

Благоустроить территорию планируют с минимальным вмешательством в природный ландшафт, так как сам комплекс входит в состав Билярского историко-археологического и природного музея-заповедника.

На территории планируется построить инфоцентр, в котором можно заказать экскурсии или купить сувениры. Также в рамках программы здесь построят кафе, гостевые домики, беседки и т. д.