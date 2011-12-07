В Татарстане снизилось число ДТП по вине пьяных водителей, сообщил на заседании в Доме Правительства РТ Главный госавтоинспектор РТ Ленар Габдурахманов.

Он также отметил, что стало меньше и дорожных происшествий, совершенных водителями, стаж которых не превысил двух лет.

Всего с начала этого года процент погибших людей в ДТП снизился на 7%, количество пострадавших и раненых — на 8%. В целом в Татарстане за 7 месяцев 2021 года произошло 1901 ДТП.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что с начала года в Татарстане в результате ДТП погибли 11 детей.