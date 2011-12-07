Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Владелец АЗС: Бойкот водителей против автозаправок в Челнах - это мертвому припарка

Продавец топлива ответил на бойкот челнинских водителей против высоких цен на бензин.

Владелец сети автозаправок Наиль Хуббатуллин ответил на бойкот со стороны челнинских автомобилистов. 

“Люди не понимают, что мы всего лишь продавцы, а не вертикально интегрированные компании, которые сами производят и сами продают топливо. Так что этот бойкот — это мертвому припарка», — сказал он в беседе с «Челнинскими известиями».

По его словам, сейчас многие автозаправки находятся на грани закрытия, а падения цен после выборов так и не произошло. 

Ранее сообщалось, что автомобилисты Челнов бойкотируют несколько заправок из-за высоких цен на топливо. Они создали Telegram-канал, где решают, на каких заправках будут заправляться. 

КВ
Лента новостей