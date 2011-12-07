Владелец АЗС: Бойкот водителей против автозаправок в Челнах - это мертвому припарка

Владелец сети автозаправок Наиль Хуббатуллин ответил на бойкот со стороны челнинских автомобилистов.

“Люди не понимают, что мы всего лишь продавцы, а не вертикально интегрированные компании, которые сами производят и сами продают топливо. Так что этот бойкот — это мертвому припарка», — сказал он в беседе с «Челнинскими известиями».

По его словам, сейчас многие автозаправки находятся на грани закрытия, а падения цен после выборов так и не произошло.

Ранее сообщалось, что автомобилисты Челнов бойкотируют несколько заправок из-за высоких цен на топливо. Они создали Telegram-канал, где решают, на каких заправках будут заправляться.