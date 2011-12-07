В Казани зарегистрировано 42 новых случая заболевания коронавирусом

В Татарстане за сутки выявили 83 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Из них три случая — завозные, 80 — контактные. 26 человек госпитализирован, 57 получают лечение на дому», — сказано в сообщении.

Среди заболевших: двое несовершеннолетних, восьми — от 18 до 30 лет, 23-м — от 30 до 50 лет, 12-ти — от 50 до 60 лет, 25-ти — от 60 до 70 лет, 10-ти — от 70 до 80 лет, троим — от 80 до 90 лет.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Казани — 42, в Набережных Челнах — семь, в Пестречинском районе — четыре. Заболевшие COVID-19 выявлены еще в 16 районах РТ.

Всего, по данным на 28 января, в Татарстане зарегистрирован 15 790 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 12 234 (+96 за минувшие сутки).

Первый этап вакцинации «Спутником V» прошли 12 610 человек, вторую дозу вакцины получили 2 463 человека.