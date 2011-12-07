В связи с бешенством в Лениногорске объявлен карантин

Рустам Минниханов подписал указ о введении на карантин улицу Хайрутдинова в Лениногорске. Это связано с выявлением заболевания бешенством животных и угрозы его распространения в населённых пунктах РТ. Об этом сообщает пресс-служба Лениногорского района.

Согласно документу, на всей территории временной изоляции запрещается: торговля, вывоз и отлов диких и домашних животных и их шкур, убой на мясо, использование в пищу и для скармливания животным молока от здоровых и больных бешенством животных.

Карантин будет отменен по истечении 2 месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и при выполнении необходимых мероприятий.

Ответственность за исполнение соответствующего постановления возложена Кабинет Министров по РТ.

Ранее "Казанские ведомости" сообщали, что в Татарстане зафиксировали значительное сокращение случаев бешенства у диких животных.