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В Татарстане зафиксировали значительное сокращение случаев бешенства у диких животных

За пять лет число заболеваемости бешенством диких животных сократилось в 10 раз.

В Татарстане за пять лет частота появления бешенства у диких животных сократилась в 10 раз. Об этом заявил председатель госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков на итоговой коллегии ведомства.

По словам Баткова, в 2015 году в Татарстане зарегистрировано 145 случаев бешенства диких животных, а в 2019 году их число сократилось до 15.

Кроме того, председатель ведомства рассказал, что в республике активно проводят профилактику бешенства, благодаря чему численность лисиц стабилизировалась на уровне 7 тыс. особей.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что стал известен норматив на отлов бездомных животных в Казани.

КВ
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