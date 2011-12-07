В Татарстане зафиксировали значительное сокращение случаев бешенства у диких животных

В Татарстане за пять лет частота появления бешенства у диких животных сократилась в 10 раз. Об этом заявил председатель госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков на итоговой коллегии ведомства.

По словам Баткова, в 2015 году в Татарстане зарегистрировано 145 случаев бешенства диких животных, а в 2019 году их число сократилось до 15.

Кроме того, председатель ведомства рассказал, что в республике активно проводят профилактику бешенства, благодаря чему численность лисиц стабилизировалась на уровне 7 тыс. особей.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что стал известен норматив на отлов бездомных животных в Казани.