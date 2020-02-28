В выходные в Татарстане снова испортится погода

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В Татарстане в выходные ожидается ухудшение погоды, предупреждает Гидрометцентр РТ.
29 февраля температура воздуха составит от -3°C до +2°C ночью и от -1 до +4°C днем.
Ожидается метель и сильный ветер порывами до 15-18 м/с. Кроме того, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.
1 марта существенных осадков не ожидается. Ночью температура воздуха опустится до -6°C, а днем продержится в пределах от -2°C до +2°C.
Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что погода в Казани продолжает бить все рекорды.