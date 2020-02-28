В выходные в Татарстане снова испортится погода

В Татарстане в выходные ожидается ухудшение погоды, предупреждает Гидрометцентр РТ.

29 февраля температура воздуха составит от -3°C до +2°C ночью и от -1 до +4°C днем.

Ожидается метель и сильный ветер порывами до 15-18 м/с. Кроме того, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

1 марта существенных осадков не ожидается. Ночью температура воздуха опустится до -6°C, а днем продержится в пределах от -2°C до +2°C.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что погода в Казани продолжает бить все рекорды.