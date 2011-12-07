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Правительство Татарстана рассматривает варианты послабления ковидных ограничений

Решение будет принято после того, как Роспотребнадзор даст свою оценку эпидемиологической ситуации.

Правительство Татарстана сейчас работает над послаблением введенных из-за пандемии коронавируса ограничений. Об этом рассказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова во время брифинга.

«Что касается вероятности каких-то послаблений — сейчас правительство рассматривает, исходя из эпидемиологической ситуации, следующие свои шаги. Я думаю, как только Роспотребнадзор свою оценку ситуации даст, какое-то решение будет принято и озвучено», — сообщила Галимова. 

Ранее во время брифинга в Доме Правительства РТ Лилия Галимова заявила, что система безопасности в казанской гимназии № 175 во время трагедии сработала.

КВ
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