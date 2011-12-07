Ремонт участки дороги Арск - Сиза – Смак-Корса в Татарстане находится на стадии укладки высокопрочного асфальта

В Арском районе Татарстана проводится ремонт участка дороги Арск - Сиза – Смак-Корса длиною 1,63 километра, реконструкция которой проводится по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в пресс-служба Миндортранса РТ.

Как отметили в министерстве, ремонт дороги уже находится на стадии укладки верхнего слоя из высокопрочного асфальтобетона.

Рабочим предстоит установить 49 дорожных знаков, 22 сигнальных столбика, нарисовать разметку и обустроить два пешеходных перехода.

Завершить работы планируется к 1 июля.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что на строительство шестой очереди дороги-дублера Горьковского шоссе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» направят 799 млн рублей.