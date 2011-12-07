Рустам Минниханов объяснил, почему не стал предлагать сотрудничество Илону Маску

Президент РТ Рустам Минниханов рассказал, почему он не стал предлагать сотрудничество Илону Маску. Об этом он сообщил в интервью RTVI.

«Знаете, у нас есть свой автомобильный гигант КАМАЗ. Маск пусть в других местах поработает. У нас есть Aurus» — сказал Минниханов.

Также Минниханов отметил, что электромобили не вызывают у него особого доверия. Он сомневается в их настоящей экологичности.

Однако ранее «Казанские ведомости» писали, что глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина пригласила основателя Tesla и SpaceX Илона Маска построить завод Tesla в Татарстане.