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Рустам Минниханов объяснил, почему не стал предлагать сотрудничество Илону Маску

Главы нескольких регионов РФ предложили Илону Маску поработать у них после того, как он выступил на форуме «Новое знание».

Президент РТ Рустам Минниханов рассказал, почему он не стал предлагать сотрудничество Илону Маску. Об этом он сообщил в интервью RTVI.

«Знаете, у нас есть свой автомобильный гигант КАМАЗ. Маск пусть в других местах поработает. У нас есть Aurus» — сказал Минниханов.

Также Минниханов отметил, что электромобили не вызывают у него особого доверия. Он сомневается в их настоящей экологичности.

Однако ранее «Казанские ведомости» писали, что глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина пригласила основателя Tesla и SpaceX Илона Маска построить завод Tesla в Татарстане.

КВ
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