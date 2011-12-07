В Татарстане уже проголосовало уже более 1,1 миллиона человек

В данное время уже 1 миллион 162,5 тысячи татарстанцев присоединились ко всенародному голосованию по поправкам к Главному документу страны. Об этом информирует пресс-служба Центризбиркома РТ.

Предварительное голосование стартовало уже 25 июня. Всего же высказать свое мнение относительно предлагаемых изменений имеют право 2,9 миллионов жителей РТ. К слову, к услугам граждан — различные формы участия в масштабном событии.

Впервые в истории россияне получили возможность проголосовать под открытым небом. Уличные участки организованы в специально подготовленных автобусах и палатках. Услуги мобильных участков получили уже почти 92,5 тысячи жителей РТ. Всего в регионе открыли свои двери 427 избирательных участков на придомовых площадках. Сведениями о режиме их работы обладают участковые избирательные комиссии. К слову, 30 июня, во второй половине дня, все они будут закрыты. А 1 июля отдать свой голос возможно будет лишь на стационарных участках и на месте постоянного проживания. К людям, не могущим явиться на участок по тем или иным причинам, представители избиркомов приезжают на дом. К полудню 28 июня, не покидая собственного жилища, проголосовали более 144,8 тысяч жителей РТ. Заявление на надомное голосование следует подать в УИК до 5 вечера 1 июля.

— Процесс голосования соответствует всем рекомендациям по санбезопасности Роспотребнадзора. Каждый участок снабжен достаточным количеством средств индивидуальной защиты для всех участников события, — заявил Глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Согласно утверждению Кондратьева, за следованием санитарным нормам строго следят. Участки посещаются с целью контроля. Ежедневно проходят совещания, посвященные эпидемиологическому благополучию населения.