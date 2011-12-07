В Татарстане в селе Куюки планируется отремонтировать дорогу для школьного маршрута

В селе Куюки в Татарстане планируется создать маршрут для подвоза детей в новую школу. Школа на 1224 места строится по национальному проекту «Демография».

В пресс-службе муниципалитета сообщили, что частная дорога по планируемому школьному маршруту сейчас находится в плачевном состоянии. В ближайшее время планируется организовать встречу собственников данных земель и дороги, чтобы решить этот насущный вопрос.

На данный момент строительство школы по национальному проекту «Демография» идёт полным ходом: строители обустраивают фасад здания, занимаются внутренними работами.

Все национальные проекты России осуществляются по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что стоит за национальными проектами, и какую роль они играю для каждого жителя страны.