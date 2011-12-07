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Путин: единовременные выплаты семьи с детьми начнут получать со 2 августа

Выплата в размере 10 000 рублей рассчитана на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, когда семьи с детьми начнут получать единовременные выплаты. Решение было принято на совещании о подготовке к новому учебному году.

Напомним, согласно документу, на пособия в размере 10 000 рублей могут рассчитывать семьи или опекуны, чьим детям от 6 до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года).

Так, выплаты начнут поступать семьям со следующего понедельника, 2 августа. Это позволит детям на спеша подготовиться к учебному году. Ранее старт выплат ожидался 16 августа.

КВ
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