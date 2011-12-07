Татарстанцы держат на счетах во вкладах 667 миллиардов рублей

Жители Татарстана хранят на банковских счетах 667 миллиардов рублей, что превышает сумму на 6,6% за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-службе Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления Центробанка.

В рублях хранится 86,1% сбережений от общей суммы. Остальная сумма, равная 92,5 млрд рублей, хранится в иностранной валюте.

На 1 июня 2021 года остатки средств на депозитах юридических лиц в РТ составляют 427,3 млрд рублей, а на счетах предприятий хранится 233,9 млрд рублей.

«Федеральный закон „О банках и банковской деятельности“ дополнен новой статьей, которая определяет порядок информирования граждан об условиях вкладов», — отметил управляющий региональным отделением Марат Шарифуллин.

Он добавил, что в обязанности банка будет входить раскрытие условий вклада для граждан в доступной форме. Сюда входит информация о виде вклада, его сумме, возможностях и ограничениях.

Банки будут размещать данные о своих условиях на официальных сайтах.