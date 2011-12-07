В школах Набережных Челнов обновят систему оповещения при ЧС

В 45 школах Набережных Челнов обновят систему оповещения при ЧС. Заказ опубликован на сайте госзакупок.

Аукцион состоится 5 августа. Согласно документу, работы необходимо выполнить за 2 месяца после подписания контракта. Общая сумма расходов составит 13,6 млн рублей. На каждую школа будет потрачено по 200-300 тысяч рублей.

Вопрос обновления системы оповещения при ЧС в школах стоял в автограда уже давно. Из-за ее несовершенства нередки случаи, когда система срабатывает самопроизвольно. Это приводит к лишним затратам сил и средств, отвлечению ресурсов.

Ранее в Набережных Челнах решили укрепить безопасность в школах и детсадах. На эти цели выделят 220 млн рублей.



