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Татарстанский рыбоводный комплекс запустил вторую очередь предприятия на 4 млн мальков стерляди в год

Цель проекта «Биосфера-Фиш» – сделать все возможное, чтобы исключить стерлядь из Красной книги Татарстана.

Рустам Минниханов поздравил татарстанский рыбоводный комплекс «Биосфера-Фиш» с запуском второй очереди предприятие мощностью 4 млн мальков стерляди в год, сообщает пресс-служба президента РТ.

«Отрадно, что проект активно развивается. Порядка 7% территории Татарстана занимают водохранилища, реки и озера, на которых идет промышленная и любительская добыча рыбы. Для сохранения биоразнообразия необходимо ежегодно зарыблять водоемы», — сказал Минниханов.

Напомним, рыбоводный комплекс «Биосфера-Фиш» создан в 2018 году в Лаишевском районе при поддержке главы РТ. На приобретение рыбопосадочного материала (730 тыс. рублей) и специализированного оборудования (15,1 млн. рублей) предприятие получило 40% субсидию.

К концу этого года предприятие выпустит 1 млн мальков в Волгу и Каму. Цель проекта — сделать все возможное, чтобы исключить стерлядь из Красной книги Татарстана.

КВ
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