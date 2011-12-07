Чат-бот «Афиша недели Татарстана» будет оповещать жителей республики о культурных событиях

Чат-бот «Афиша недели Татарстана» будет оповещать жителей республики о грядущих мероприятиях. Всего доступно три направления мероприятий: спорт, культура, парки и скверы.

Бот работает в мессенджере Telegram. После выбора направления пользователю предоставляется список всех предстоящих ближайших мероприятий. Здесь можно увидеть дату события, название и место проведения.

Чтобы запустить бот, нужно перейти по ссылке https://t.me/afisha_rt_bot или набрать в поиске телеграма @afisha_rt_bot.

Ранее сообщалось, что в Татарстане запущены Телеграм-боты, которые покажут жителям спортивные объекты республики. Разработали ботов Республиканское агентство «Татмедиа» совместно с Министерством спорта.