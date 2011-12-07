Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Чат-бот «Афиша недели Татарстана» будет оповещать жителей республики о культурных событиях

Бот базируется в мессенджере Telegram.

Чат-бот «Афиша недели Татарстана» будет оповещать жителей республики о грядущих мероприятиях. Всего доступно три направления мероприятий: спорт, культура, парки и скверы.

Бот работает в мессенджере Telegram. После выбора направления пользователю предоставляется список всех предстоящих ближайших мероприятий. Здесь можно увидеть дату события, название и место проведения.

Чтобы запустить бот, нужно перейти по ссылке https://t.me/afisha_rt_bot или набрать в поиске телеграма @afisha_rt_bot.

Ранее сообщалось, что в Татарстане запущены Телеграм-боты, которые покажут жителям спортивные объекты республики. Разработали ботов Республиканское агентство «Татмедиа» совместно с Министерством спорта.

 

КВ
Лента новостей