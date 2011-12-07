Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Татарстан занял 27-е место в рейтинге регионов по приверженности населения ЗОЖ

В 2018 году республика занимала 18-е место.

В 2019 году Татарстан стал 27-м регионом в России по приверженности населения ЗОЖ, набрав 70,1 балла в рейтинге среди 85 российских регионов, сообщает «РИА Новости».

Лидерами рейтинга стали Дагестан — 93,4 балла, Чечня — 91,3 балла и Адыгея — 82,1 балла. А самые худшие результаты зафиксированы на Дальнем Востоке: у Камчатского края — 40,7 балла, Магаданской автономной области — 37,7 балла и Еврейской автономной области — 37,5 балла.

В 2018 году Татарстан занимал 18-ю строчку рейтинга. 

КВ
Лента новостей