Татарстан занял 27-е место в рейтинге регионов по приверженности населения ЗОЖ

В 2019 году Татарстан стал 27-м регионом в России по приверженности населения ЗОЖ, набрав 70,1 балла в рейтинге среди 85 российских регионов, сообщает «РИА Новости».

Лидерами рейтинга стали Дагестан — 93,4 балла, Чечня — 91,3 балла и Адыгея — 82,1 балла. А самые худшие результаты зафиксированы на Дальнем Востоке: у Камчатского края — 40,7 балла, Магаданской автономной области — 37,7 балла и Еврейской автономной области — 37,5 балла.

В 2018 году Татарстан занимал 18-ю строчку рейтинга.