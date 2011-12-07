В Тукаевском районе РТ ищут нового руководителя исполкома

На сайте Тукаевского муниципального района республики стартовала заявочная кампания на должность руководителя исполкома.

Рассматривать будут кандидатов, владеющими деловыми качествами и умением определять стратегию социально-экономического развития.

У претендента должен быть стаж работы по специальности сроком не менее четырех лет, а также пятилетний опыт в управленческой деятельности. Кроме того, необходимо, чтобы участник ранее работал не менее двух лет на главных или ведущих должностях муниципальной службы.

Приниматься заявки в конкурсе будут до 17 октября.