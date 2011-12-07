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В Тукаевском районе РТ ищут нового руководителя исполкома

Конкурс продлится до 17 октября.

На сайте Тукаевского муниципального района республики стартовала заявочная кампания на должность руководителя исполкома.

Рассматривать будут кандидатов, владеющими деловыми качествами и умением определять стратегию социально-экономического развития.

У претендента должен быть стаж работы по специальности сроком не менее четырех лет, а также пятилетний опыт в управленческой деятельности. Кроме того, необходимо, чтобы участник ранее работал не менее двух лет на главных или ведущих должностях муниципальной службы.

Приниматься заявки в конкурсе будут до 17 октября. 

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