В Тукаевском районе РТ ищут нового руководителя исполкома

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На сайте Тукаевского муниципального района республики стартовала заявочная кампания на должность руководителя исполкома.
Рассматривать будут кандидатов, владеющими деловыми качествами и умением определять стратегию социально-экономического развития.
У претендента должен быть стаж работы по специальности сроком не менее четырех лет, а также пятилетний опыт в управленческой деятельности. Кроме того, необходимо, чтобы участник ранее работал не менее двух лет на главных или ведущих должностях муниципальной службы.
Приниматься заявки в конкурсе будут до 17 октября.