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Власти РТ разрешили проведение новогодних елок в школах и детсадах

Ребенка на праздник может сопровождать один человек моложе 65 лет.

Власти РТ разрешили проведение новогодних елок в школах и детсадах, сообщила глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина.

«Необходимо обратить внимание на порядок организации детских новогодних праздников, которые безусловно должны проводиться с соблюдением всех требований. А это: наличие бактерицидных облучателей, площадь на одного человека не менее четырех квадратных метров, исключить хороводы, взявшись за руки», — уточнила главный санитарный врач республики.

Кроме того, детей на праздник может сопровождать один взрослый моложе 65 лет.

Важное условие — участники и гости праздника должны быть в масках (касается и взрослых и детей). Также должна соблюдаться социальная дистанция. На площадках должны быть размещены антисептики, а также созданы условия для мытья рук. На входе у всех будет измеряться температура.

«Если мероприятие проводится в детском саду или школе, то оно должно проходить без приглашения родителей, аниматоров и фотографов и без объединения групп, если это садик. И по параллелям — если это школа», — отметила Патяшина.

КВ
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