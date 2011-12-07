Лучшие молодые изобретатели собрались в Казани

С 28 февраля по 4 марта в Казани проходит образовательный форум молодых рационализаторов и изобретателей Республики Татарстан «Время вперед», сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи Татарстана.

«Целью Форума является создание образовательной площадки, направленной на развитие рационализаторской и изобретательской деятельности среди талантливой молодежи для решения актуальных задач, стоящих перед предприятиями и организациями РТ», — сказано в сообщении организаторов.

Всего в форуме примет участие около 100 человек. Форум позволит участникам повысить свою квалификацию и получить необходимые навыки в работе, ознакомиться с производственными мощностями Казанского вертолетного завода. По окончании образовательной части участники получат сертификаты о повышении квалификации по программе «Защита объектов интеллектуальной собственности и эффективное их использование».

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что российский венчурный форум в Казани соберет более 5000 человек.