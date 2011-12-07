Российский венчурный форум в Казани соберет более 5000 человек

16 и 17 апреля в Казани состоятся сразу два крупных взаимосвязанных события: XV Всероссийский венчурный форум и TechTourRussia 2020.

О том, что ожидает участников и гостей мероприятия рассказали в ходе пресс-конференции директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Айнур Айдельдинов и председатель совета директоров ООО «Дигинавис», член наблюдательного совета АНО «Университет Иннополис» Николай Никифоров.

В работе форума примет участие президент Татарстана Рустам Минниханов. В общей сложности в двух мероприятиях ожидается участие 5000 тысяч человек, включая представителей известных компаний: генеральный директор ГК «Яндекс» Аркадий Волож, первый заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Лев Хасис и другие.