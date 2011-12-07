Челнинские автомобилисты заплатят около 1,6 млн штрафов за парковку в неположенных местах

Жителям Набережных Челнов в общей сложности было выписано штрафов за парковку в неположенных местах на сумму около 1,6 млн рублей, сообщила заместитель председателя городской административной комиссии Айзира Хамзина.

По её словам, для физических лиц штраф составляет от 2 до 3,5 тыс. рублей, для юридических — до 50 тыс. рублей.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что жители Челнов пожаловались на то, что перекрыли парковку в ЖК «Вертикаль». В исполкоме Набережных Челнов объяснили это тем, что во дворе жилого комплекса появятся спортивная и детская площадки.