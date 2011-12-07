Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Челнинские автомобилисты заплатят около 1,6 млн штрафов за парковку в неположенных местах

Штрафы за неправильную парковку варьируются от 2 – 50 тыс. рублей.

Жителям Набережных Челнов в общей сложности было выписано штрафов за парковку в неположенных местах на сумму около 1,6 млн рублей, сообщила заместитель председателя городской административной комиссии Айзира Хамзина.

По её словам, для физических лиц штраф составляет от 2 до 3,5 тыс. рублей, для юридических — до 50 тыс. рублей.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что жители Челнов пожаловались на то, что перекрыли парковку в ЖК «Вертикаль». В исполкоме Набережных Челнов объяснили это тем, что во дворе жилого комплекса появятся спортивная и детская площадки.

КВ
Лента новостей