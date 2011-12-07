По программе «Наш двор» ведутся работы в 329 дворах Татарстана

В Татарстане ведутся работы в 329 дворах по программе «Наш двор». Об этом сообщила куратор программы Венера Камалова на совещании в Доме Правительства РТ.

Благоустройство началось в 34 районах республики.

По словам Камаловой, в ближайшие две недели работы будут вестись ещё в 87 дворах. Итого, общее число дворов на стадии активного благоустройства — 416. «Это составляет 40% от общего количества дворов, в которых запланирован ремонт в 2021 году», — добавила она.

Она отметила, что в регионе продолжается установка оборудования во дворах по программе прошлого года. Согласно данным на 27 мая, до сих пор не смонтировано 11,5% дворов. Самый высокий показатель опоздания по размещению оборудования отмечен в Набережных Челнах — 37%.

Всего планируется обеспечить оборудованием 831 двор в 40 муниципалитетах и начать его устанавливать уже эти летом.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, какие элементы устанавливают во дворах по программе «Наш двор», и как проводимым работам содействуют местные жители.